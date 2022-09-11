Фрайбург уступил первое место в Бундеслиге, Бавария теперь третья

В высшем дивизионе Германии сменился лидер по итогам шестого тура.

Фрайбург и Боруссия М сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 11 сентября, в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги были сыграны два матча.

В первом поединке Унион на выезде с минимальным перевесом одолел Кельн, что позволило берлинцам выйти на первое место в чемпионате. Победу гостям принес ранний автогол Тимо Хюберса.

Кельн - Унион 0:1

Гол: Хюберс, 3 (аг)

Кельн: Швабе - Шмитц (Шиндлер, 62), Килиан, Хюберс, Педерсен (Любичич, 62) - Скири, Мартель – Майна (Адамян, 85), Хектор, Кайнц (Тильман, 75) - Дитц (Тиггес, 46)

Унион: Грилль - Йеккель, Кнохе, Лейте - Триммель, Шефер (Сегуин, 89), Хедира, Хаберер (Пантович, 64), Рюэрсон - Беккер (Михель, 75), Пефок (Беренс, 75)

Предупреждения: Килиан, 9, Педерсен, 54, Шиндлер, 72 - Кнохе, 53

Удаление: Килиан, 81 (вторая желтая)

Берлинский Унион победил Кельн / Источник: Getty Images

Во втором матче Фрайбург на своем поле разошелся безголевым миром с менхенгладбахской Боруссией и потерял первое место в Бундеслиге.

Фрайбург - Боруссия М 0:0

Фрайбург: Флеккен - Сидийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер - Эггештайн (Кейтель, 69), Хефлер - Доан (Шаде, 81), Кьерех (Чон, 69), Грифо (Вайсхаупт, 82) - Грегорич (Петерсен, 83)

Боруссия М: Зоммер - Скалли, Фридрих, Крамер, Бенсебаини - Вайгль, Коне - Хофманн, Нойхаус (Нгуму, 34, Боржес Саншес, 82), Штиндль (Вольф, 82) - Тюрам

Предупреждения: Гюнтер, 54 - Бенсебаини, 62

По итогам сыгранных матчей шестого тура Унион Берлин с 14 очками возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. Фрайбург опустился на вторую строчку, имея в своем активе 13 пунктов, а замыкает тройку мюнхенская Бавария с 12 баллами.