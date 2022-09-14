Ибрагимович: Закончу карьеру, если увижу игрока сильнее меня

Швед пока не собирается уходить на пенсию.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не планирует заканчивать карьеру.

"Конечно, вы увидите мое возвращение на поле. Когда я вернусь, меня услышат, можете на это рассчитывать. Я сделаю это с яростью.

Если я увижу игрока сильнее меня, я закончу карьеру. Но я его еще не видел...

Касаемо скудетто, да, мы стали даже сильнее, чем в прошлом году.

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В целом мы стали лучшей командой, мы укрепились во время летнего трансферного окна после чемпионства, и теперь у нас больше вариантов на скамейке запасных.

Нравится ли мне Милан? Это очевидно. Если бы мне он не нравился, меня бы здесь не было", – сказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в конце мая 40-летний швед перенес операцию на колене, из-за которой пропустит более полугода.