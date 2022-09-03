Ибрагимович оказался вне заявки на Лигу чемпионов

Итальянский Милан определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов.

Среди прочего стоит отметить то, что вне списка доступных игроков оказался шведский форвард Златан Ибрагимович.

Также в заявку не попали Чиприан Тэтерушану, Астер Вранкс, Малик Тиав, Ясин Адли и Тьемуэ Бакайоко.

Заявка Милана на Лигу чемпионов:

Вратари: Майк Меньян, Антонио Миранте.

Защитники: Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Серджиньо Дест, Фикайо Томори, Симон Кьер, Пьер Калулу, Маттео Габбиа, Тео Эрнандес, Фоде Балло-Туре.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Томмазо Побега, Раде Крунич, Шарль Де Кетелаере, Брахим Диас, Алексис Салемакерс.

Нападающие: Жуниор Мессиас, Рафаэль Леао, Анте Ребич, Дивок Ориги, Оливье Жиру.

Напомним, у Ибрагимовича травма колена, из-за которой он пропустит около 8 месяцев.