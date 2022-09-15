Кабаев и Гармаш - в старте Динамо на матч против АЕКА
В рамках второго тура Лиги Европы Динамо Киев в номинально домашнем матче примет АЕК из Ларнаки.
Главный тренер киевян Мирча Луческу определился с стартовой 11-кой футболистов на эту игру.
Среди прочего, стоит отметить, что на позиции форварда появится Денис Гармаш.
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Динамо Киев: Бойко - Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак - Буяльский, Сидорчук, Андриевский - Цыганков, Гармаш, Кабаев.
Запасные: Игнатенко, Виввчаренко, Бурда, Шепелев, Перрис, Ванат, Яцик, Караваев, Кравченко, Тымчик, Царенко, Беседин.
АЕК Ларнака: Пирич – Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия – Понс, Мамас, – Дьюрчо, Тричковские, Альтман – Олатунджи.
Запасные: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Ойер, Луиш Густаву, Фараж, Лопеш, Росалес, Энлезу, Наум, Андреу.