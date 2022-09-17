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Дубль Хофманна помог Боруссии М разгромить РБ Лейпциг

Соперник донецкого Шахтера по группе Лиги чемпионов вновь не смог ничего сделать со своим оппонентом.
Вчера, 21:34
Йонас Хофманн / Getty Images
Йонас Хофманн / Getty Images
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Одна из двух самых громких вывесок седьмого тура Бундеслиги была в Менхенгладбахе, где местная Боруссия принимала в гостях РБ Лейпциг. Встреча завершилась достаточно легкой победой хозяев со счетом 3:0.

Уже в первом тайме свое дело сделал один из лидеров "черно-бело-зеленых" Йонас Хофманн. 30-летний немец в первые 35 минут игры успел оформить дубль - с ним оборона "быков" ничего не могла поделать.

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В начале второй половины результат встречи, по сути, был уже предопределен - Рами Бенсебаини отправил третий мяч в ворота Петера Гулачи, чем снял все вопросы о победителе.

Конкурент Шахтера по группе Лиги чемпионов вновь потерпел разгромное поражение - даже смена тренера имела лишь краткосрочный эффект.

Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0
Голы: Хофманн, 10, 35, Бенсебаини, 53.

Боруссия М: Зоммер - Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсебаини - Крамер, Вайгль (Янчке, 90+1), Хофманн (Лайнер, 90), Коне, Штиндль (Вольф, 82 (Херрманн, 86)) - Тюрам (Минполе, 90).

РБ Лейпциг: Гулачи - Хенрихс (Новоа Рамос, 80), Орбан, Гвардиол, Раум - Хайдара (Шлягер, 46), Кампль, Нкунку, Форсберг (Вернер, 46), Собослаи - Силва (Поульсен, 67).

Предупреждения: Вайгль, Штиндль - Кампль, Хенрихс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига Боруссия Менхенгладбах РБ Лейпциг
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