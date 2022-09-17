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Салихамиджич - о результатах Баварии: Мы обязаны выиграть следующий матч

Недопустимая игра команды вынуждает руководителя клуба мотивировать ее игроков к следующему поединку.
Сегодня, 20:25
Хасан Салихамиджич / Getty Images
Хасан Салихамиджич / Getty Images
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Поражение мюнхенской Баварии в чемпионате Германии Аугсбургу ознаменовало не только конец рекордной серии "ротен", но и явно затянувшийся кризис в команде. До этого матча баварцы трижды подряд сыграли вничью, а теперь они уступают лидеру чемпионата в лице дортмундской Боруссии три очка.

Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич прокомментировал игру своей команды, призвав всех участвующих в этом собраться и выиграть следующую игру.

"Мы играли так, как не выигрывают матч Бундеслиги. Атмосфера не лучшая. Мы обязаны выиграть следующую игру", - цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

"Мы не выиграли в последних четырех турах. Я немного обеспокоен. Мы не реализовали несколько моментов и пропустили несколько моментов. Мы не сможем побеждать в Бундеслиге подобным образом. У нас возникают проблемы с физически сильными командами. Теперь у нас не может быть никаких оправданий, теперь нам нужны победы".

В следующем туре Баварию ждет сложная домашняя игра против леверкузенского Байера, который также страдает на старте сезона: всего одна победа в семи матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига аугсбург Бавария Мюнхен хасан салихамиджич
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