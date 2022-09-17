Салихамиджич - о результатах Баварии: Мы обязаны выиграть следующий матч

Поражение мюнхенской Баварии в чемпионате Германии Аугсбургу ознаменовало не только конец рекордной серии "ротен", но и явно затянувшийся кризис в команде. До этого матча баварцы трижды подряд сыграли вничью, а теперь они уступают лидеру чемпионата в лице дортмундской Боруссии три очка.

Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич прокомментировал игру своей команды, призвав всех участвующих в этом собраться и выиграть следующую игру.

"Мы играли так, как не выигрывают матч Бундеслиги. Атмосфера не лучшая. Мы обязаны выиграть следующую игру", - цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

"Мы не выиграли в последних четырех турах. Я немного обеспокоен. Мы не реализовали несколько моментов и пропустили несколько моментов. Мы не сможем побеждать в Бундеслиге подобным образом. У нас возникают проблемы с физически сильными командами. Теперь у нас не может быть никаких оправданий, теперь нам нужны победы".

В следующем туре Баварию ждет сложная домашняя игра против леверкузенского Байера, который также страдает на старте сезона: всего одна победа в семи матчах.