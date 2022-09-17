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Футбол

Аугсбург прервал рекордную серию Баварии в Бундеслиге

Баварцы почти три года развивали эту серию, которой нет равных в Германии.
Сегодня, 19:26
Киммих и Де Лигт / Getty Images
Киммих и Де Лигт / Getty Images
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Мюнхенская Бавария допустила первое поражение в сезоне, минимально проиграв на выезде Аугсбургу (0:1) в рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги.

Не сумев отличится в воротах соперника, "ротен" прервали свою рекордную серию, передает ESPN Stats & Info. Ранее мюнхенский клуб даже в случае неудачных результатов не уходил с поля без забитого гола на протяжении 87 игр чемпионата Германии. Это абсолютный рекорд Бундеслиги.

Примечательно, что восемь лет назад все тот же Аугсбург прервал предыдущую подобную серию баварцев - тогда она насчитывала 65 матчей.

Вероятно, Бавария еще долго будет испытывать некоторые проблемы в атаке после ухода в Барселону Роберта Левандовски, который отличился в чемпионате Испании восемью голами.

К тому же, команда Юлиана Нагельсманна теперь занимает четвертое место в таблице, а лидерство после сложной победы в Рурском дерби захватила дортмундская Боруссия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига аугсбург Бавария Мюнхен
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