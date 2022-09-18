Абрахам: Моуринью – один из лучших тренеров в плане управления людьми

Форвард Ромы Тэмми Абрахам высказался о работе главного тренера клуба Жозе Моуринью.

"Он один из лучших тренеров в плане управления людьми. Он знает, как разговаривать с игроками, знает лучший способ разобраться с каждым.

Например, мне он никогда не говорит, как хорошо я играю. Он никогда не скажет мне в перерыве, что я молодец, хотя я про себя думаю: "Вообще-то я хорошо играю". Он всегда хочет, чтобы ты добился большего.

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Перед полуфиналом Лиги конференций против Лестера в прошлом сезоне он затащил меня в комнату и сказал: "Тэмми, я не думаю, что ты был достаточно хорош".

Я был удивлен, потому что я забил в предыдущей игре! Я спросил, что он имеет в виду, и он сказал, что не видел Тэмми, которого он видел, например, в игре против Лацио. Это меня мотивировало, и в итоге я забил победный гол против Лестера", –сказал Абрахам в интервью Daily Mail.

В текущем сезоне Рома идет на шестом месте в Серии А, набрав за 6 туров 13 очков.