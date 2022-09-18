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Ренн разошелся миром с одним из лидеров чемпионата Франции

Соперник Динамо в Лиге Европы сыграл на выезде вничью с Марселем.
Сегодня, 18:32
Ренн сыграл вничью с Марселем / staderennais.com
Ренн сыграл вничью с Марселем / staderennais.com
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В воскресенье, 18 сентября, Ренн в рамках восьмого тура чемпионата Франции встречался на выезде с Марселем.

Поединок соперника киевского Динамо в группе Лиги Европы и одного из лидеров высшего французского дивизиона завершился вничью 1:1.

Главным действующим лицом противостояния стал полузащитник Марселя Маттео Гендузи, который успел сыграть на две стороны. В середине первого тайма гости вышли вперед благодаря автоголу хавбека, но второй половине встречи игрок реабилитировался, сравняв счет в поединке.

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После этой ничьей Марсель с 20 очками возглавил турнирную таблицу Лиги 1, опережая на один балл ПСЖ и Лорьян. Тем не менее парижане свой матч восьмого тура с Лионом еще не сыграли. Ренн расположился на восьмой позиции, имея в своем активе 12 пунктов.

Марсель - Ренн 1:1

Голы: Гендузи, 52 - Гендузи, 25 (аг)

Марсель: Лопес - Мбемба, Балерди, Колашинац - Клосс, Ронжье, Верету (Гуйе, 85), Тавареш - Гендузи (Пайет, 73), Арит (Ундер, 73) - Алексис Санчес (Луис Суарес, 85)

Ренн: Манданда - Траоре (Ассиньон, 85), Родон, Теате, Трюффер - Угочукву, Тэ - Бурижо (Доку, 75), Дуэ (Майер, 61), Терье (Муинга, 85) - Гуири

Предупреждения: Тавареш 62, Балерди 85, Луис Суарес 90 - Траоре 7, Дуэ 19, Гуири 44, Сулемана 68

Напомним, что в следующем месяце Ренн и Динамо проведут между собой два матча на групповом этапе Лиги Европы. Поединки состоятся 6 и 13 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ренн Лига 1 чемпионат франции
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