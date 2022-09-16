Лидер защиты Ренна не сыграет против Динамо
Амари Траоре пропустит игру с киевлянами из-за полученной красной карточки.
Капитан и лидер защиты французского Ренна Амари Траоре пропустит поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.
Малийский правый защитник получил прямую красную карточку в поединке против Фенербахче за удар в лицо Ирфана Кахведжи.
Траоре отыграл 9 матчей и отдал одну результативную передачу во всех турнирах за Ренн в текущем сезоне.
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Напомним, матч Динамо - Ренн в рамках третьего тура группового этапа ЛЕ пройдет 6 октября.