Агент Камавинги: Переход в Реал – идеальное решение, если ты хочешь быть лучшим игроком мира

Агент хавбека Реала Эдуардо Камавинги Джонатан Барнетт оценил трансфер игрока в стан "сливочных".

"У Эдуардо все хорошо, он очень счастлив в Реале. После этого трансфера с ним происходят очень хорошие вещи.

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Реал - идеальный клуб для Камавинги. 100 процентов. Если ты хочешь быть лучшим игроком мира или одним из лучших, то переход в Реал – идеальное решение, – сказал Джонатан Барнетт в интервью Goal España.

В текущем сезоне на счету 19-летнего француза 6 матчей в рамках Ла Лиги.