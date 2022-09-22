Калиниченко покинул Левадию спустя всего 10 дней после назначения

Тренерский опыт в Эстонии получился далеко не самым долгосрочным.

В четверг, 22 сентября, эстонская Левадия на своем официальном сайте объявила о том, что главный тренер команды Максим Калиниченко больше не занимает свой пост.

Согласно источнику, стороны разошлись по обоюдному согласию. Случилось это всего спустя 10 дней после его назначения на должность. Как стало известно, клуб и тренер не сошлись в некоторых взглядах, из-за чего было принято решение о расторжении соглашения.

"Сообщаем Вам, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером команды Максимом Калиниченко", - говорится в заявлении клуба.

"Виктор Левада, президент Левадии: "В последние дни мы провели переговоры как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этой среде трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем".

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Сообщается, что исполнять обязанности главного тренера будет наставник молодежного состава Левадии Никита Андреев.

Отметим, что под руководством Калиниченко Левадия успела провести один матч, который она проиграла Курессааре со счетом 2:3.