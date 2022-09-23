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Барселона проведет переговоры с де Йонгом о снижении зарплаты

Нидерландец в конце сезоне сядет с клубом за стол переговоров.
Сегодня, 17:22
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images
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Хавбек Френки де Йонг и президент Барселоны Жоан Лапорта заключили договоренность касаемо переподписания контракта. Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

Контракт полузащитника с каталонским клубом не расторгнут, а сами "сине-гранатовые" не будут судиться насчет договора. Клуб хотел аннулировать соглашение 2020 года, но передумал.

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Суть договоренности с Лапортой в том, что де Йонг остается в клубе, но должен адаптироваться к нынешней игре команды. Нидерланлец лишь в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит с Барселоной снижение зарплаты.

В текущей кампании на счету футболиста 1 гол в 6 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг
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