Барселона проведет переговоры с де Йонгом о снижении зарплаты

Нидерландец в конце сезоне сядет с клубом за стол переговоров.

Хавбек Френки де Йонг и президент Барселоны Жоан Лапорта заключили договоренность касаемо переподписания контракта. Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

Контракт полузащитника с каталонским клубом не расторгнут, а сами "сине-гранатовые" не будут судиться насчет договора. Клуб хотел аннулировать соглашение 2020 года, но передумал.

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Суть договоренности с Лапортой в том, что де Йонг остается в клубе, но должен адаптироваться к нынешней игре команды. Нидерланлец лишь в конце сезона сядет за стол переговоров и обсудит с Барселоной снижение зарплаты.

В текущей кампании на счету футболиста 1 гол в 6 матчах Ла Лиги.