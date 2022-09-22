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Барселона нашла замену Пике в Атлетике Бильбао

Мартинес может продолжить карьеру в стане каталонцев.
Сегодня, 12:51
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images
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Барселона может подписать защитника Атлетика Иньиго Мартинеса летом, если центрбек Жерар Пике уйдет из клуба. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

У каталонского клуба есть большой список потенциальных новичков в оборону, но в Барселоне считают защитника Атлетика главным кандидатом на замену Пике. Контракт Жерара с клубом закончится летом 2023 года, если защитник отыграет менее 35% игрового времени в текущем сезоне.

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Отметим, прошлым летом Барселона уведомила Пике, что у него будет меньше игрового времени в сезоне-2022/23. Несмотря на это, игрок решил остаться в команде, чтобы побороться за место в стартовом составе.

Напомним, контракт Мартинеса с Атлетиком действует до лета 2023 года, и пока игрок не намерен подписывать новое соглашение.

В текущем сезоне на счету испанца 2 матча в рамках Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес
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