Защитнику Барселоны сделают операцию
Рональд Араухо прибегнет к хирургическим услугам.
Центрбэк Барселоны Рональд Араухо перенесет медицинское вмешательство. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас"..
Уругвайцу сделают операцию в Финляндии на приводящей мышце правого бедра.
После проведения процедуры клуб сделает еще одно заявление о состоянии здоровья Араухо.
В нынешнем сезоне футболист провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.
Напомним, ранее стало известно, что защитник пропустит Эль-Классико.