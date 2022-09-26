Неймар: Нынешняя сборная Бразилии лучшая из тех, за которые я играл

Вингер национальной команды Бразилии Неймар поделился мыслями о шансах выиграть чемпионат мира-2022.

По словам бразильской звезды, сегодняшний состав сборной - сильнейший с момента его дебюта.

"Это самая лучшая сборная Бразилии, за которую я играл с момента дебюта. Мы стали сильнее, сплоченнее, голоднее до побед - это очень хорошо. Каждый имеет свою роль в этой команде и общую цель – это самое важное.

С этой командой мы чувствуем новый толчок, обновление – это хорошо. Есть смесь молодежи и опыта. Играем друг за друга, выступаем как команда. Будем иметь хорошие шансы пройти далеко на ЧМ", - сказал Неймар для Téléfoot.