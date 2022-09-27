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Саутгейт может покинуть стан сборной Англии после ЧМ-2022

Наставник "трех львов" размышляет над уходом.
Вчера, 21:22
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после ЧМ-2022. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Существует вероятность того, что английский специалист решит покинуть свою должность, причем независимо от выступления команды в Катаре.

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Идеальным шагом для Футбольной ассоциации Англии было бы назначение на его место английского специалиста. Ввиду недостатка подходящих вариантов FA может рассмотреть кандидатуры Маурисио Почеттино, Брендана Роджерса и Стива Купера.

Напомним, контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до лета 2024-го. Зарплата специалиста составляет почти 5 млн фунтов в год.

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