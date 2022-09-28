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Лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Унион Берлин идет на первом месте в чемпионате Германии после семи туров.
Вчера, 23:31
Урс Фишер / Getty Images
Урс Фишер / Getty Images
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Руководство берлинского Униона решило продлить сотрудничество с главным тренером команды Урсом Фишером.

Как сообщает официальный сайт клуба, 56-летний швейцарский специалист подписал новый контракт. Длительность соглашения не разглашается.

Читай также: Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом

Фишер после работы с рядом швейцарских клубов возглавил Унион Берлин в 2018 году.

В первый сезон работы с немецкой командой тренер сумел вывести ее в Бундеслигу, а в дальнейшем сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

В текущем сезоне Унион Берлин после семи сыгранных туров идет без поражений и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 17 очков и опережая Боруссию Дортмунд на два балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига чемпионат Германии Унион Берлин Урс Фишер
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