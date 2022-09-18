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Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом

Шеральдо Бекер стал героем столичной команды
Сегодня, 18:25
Шеральдо Бекер
Шеральдо Бекер
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В рамках 7 тура чемпионата Германии Унион на своем поле принимал Вольфсбург.

Хозяева добыли уверенную победу. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу берлинцев.

Стоит сказать, что в обоих голах столичной команды поучаствовал Шеральдо Бекер.

Сперва суринамец стал ассистентом для Джордана Съебатчу, а затем отличился сам.

Таким образом, Унион вернулся на первое место, набирая 17 очков.

У Вольфсбурга 5 пунктов и 17 строчка в турнирной таблице Бундеслиги.

Унион - Вольфсбург 2:0

Голы: Съебатчу. 54, Бекер, 77.

Унион: Реннов - Кнохе, Баумгартль (Екель, 62), Лейте - Гиссельманн, Хедира, Триммель, Хаберер (Торсбю, 62), Шафер (Сегуин, 62), Съебатчу (Михель, 87), Бекер (Беренс, 87).

Вольфсбург: Кастельс - Р. Баку, Лакруа, Ван де Вен, Пауло Отавио - Сванберг (Ф. Нмеча, 62), Арнольд, Франьич (Паредес, 79), Брекало (Камински, 79) - Вальдшмидт (Мармуш, 60), Л. Нмеча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига вольфсбург Унион Берлин
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