Основной полузащитник Арсенала перенесет операцию на воспаленном сухожилии

Атакующих хавбек Арсенала Эмиль Смит-Роу перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В последние пару месяцев 22-летний англичанин испытывал боли в паху. После консультаций с врачами футболист согласился на операцию по восстановлению воспаленного сухожилия.

Отметим, возвращение полузащитника в общую группу ожидается не раньше декабря.

В текущем сезоне на счету Смит-Роу 4 матча в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что опорник Арсенала получил травму во время разминки перед своим вторым матчем после возвращения.