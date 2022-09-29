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Основной полузащитник Арсенала перенесет операцию на воспаленном сухожилии

Смит-Роу выбыл до декабря.
Сегодня, 21:19
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
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Атакующих хавбек Арсенала Эмиль Смит-Роу перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В последние пару месяцев 22-летний англичанин испытывал боли в паху. После консультаций с врачами футболист согласился на операцию по восстановлению воспаленного сухожилия.

Отметим, возвращение полузащитника в общую группу ожидается не раньше декабря.

В текущем сезоне на счету Смит-Роу 4 матча в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что опорник Арсенала получил травму во время разминки перед своим вторым матчем после возвращения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Эмиль Смит-Роу
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