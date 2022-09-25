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Опорник Арсенала получил травму во время разминки перед своим вторым матчем после возвращения

Не успел игрок толком восстановиться, как тут же отправился обратно в лазарет.
Сегодня, 19:38
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images
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Плохие новости для главного тренера Арсенала Микеля Артеты. Его подопечный Томас Парти должен был выйти в стартовом составе сборной Ганы на матч против сборной Бразилии (0:3).

Однако 29-летний опорник получил травму во время предматчевой разминки, из-за которой не смог принять участия в поединке. В итоге футболист покинул расположение национальной команды и отправился в Лондон для определения степени тяжести повреждения, передает talkSPORT.

Сообщается, что с каждым днем уменьшаются шансы на то, что Парти сможет сыграть в северолондонском дерби против Тоттенхэма 1 октября.

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Стоит отметить, что Томас Парти совсем недавно только восстановился от травмы, из-за которой пропустил три игры чемпионата Англии и тур Лиги Европы. Он вернулся в последнем матче "канониров" против Брентфорда (3:0), который состоялся 18 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Арсенал Лондон томас парти
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