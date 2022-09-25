"Я знаю, что ты фанат Арсенала": хавбек Челси встретился с Энди Марреем на прощальном турнире Роджера Федерера

С 23 по 25 сентября в Лондоне на арене О2 проходит кубок Лэйвера - выставочный турнир, в котором между собой соревнуются теннисисты Европы и остального мира. Так уж сложилось, что этот турнир станет последним в профессиональной карьере Роджера Федерера.

В турнире в составе европейской команды принимает участие британский теннисист Энди Маррей (да, большая четверка в лице Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея собралась в одной команде).

Навестить своего соотечественника решил полузащитник лондонского Челси Рубен Лофтус-Чик. Игрок "синих" встретился с Марреем во время тренировки, где спортсмены обменялись памятными сувенирами, а Энди даже продемонстрировал свои умения в набивании теннисного мяча.

Забавно было наблюдать за тем, как Лофтус-Чик дарил Маррею футболку со словами: "Я знаю, что ты фанат Арсенала, поэтому, пожалуйста, не сжигай ее".

В ответ 35-летний британец заявил, что у него дома есть целая коллекция футболок с автографами, которая висит у него на стене. А эту он повесит рядом с футболкой Диего Марадоны.

Футболист Челси в подарок получил спортивную кофту и теннисную ракетку.

Пока что за два матча до конца турнира побеждает команда остального мира со счетом 10:8. Роджер Федерер провел свой последний матч в карьере в паре с Рафаэлем Надалем. К сожалению, Федаль проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу.