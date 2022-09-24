Федерер в паре с Надалем проиграл свой последний матч в карьере

Легендарный швейцарский теннисист, как и анонсировал раньше, завершил профессиональные выступления.

Федерер провел последний матч в карьере в паре с Надалем / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер провел свой последний матч в профессиональной карьере.

Один из самых титулованных теннисистов мира, анонсировавший ранее завершение выступлений, свой прощальный поединок провел на Кубке Лейвера.

Источник: Getty Images

В парном разряде турнира легендарный 41-летний швейцарец сыграл в тандеме со своим извечным соперником - испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы в матче, продолжавшемся 2 часа и 16 минут, в трех сетах уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6:4, 6:7 (2), 9:11.

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Кубок Лейвера. Парный разряд

Рафаэль Надаль / Роджер Федерер (Испания / Швейцария) - Фрэнсис Тиафо / Джек Сок (США) 6:4, 6:7 (2), 9:11

Напомним, что до Кубка Лейвера Федерер больше года не выходил на корт из-за травмы колена. В августе прошлого года ему была сделана операция, после чего он не играл. Последним турниром швейцарца был Уимблдон-2021.

Федерер за свою карьеру завоевал 103 титула ATP, в том числе выиграл 20 турниров Большого шлема. Он является рекордсменом по победам на Уимблдоне (8 титулов) и US Open (5 титулов).

Источник: Getty Images

Швейцарский теннисист 310 недель был первой ракеткой мира. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на вершине - 237 недель подряд.

Также Федерер является победителем Кубка Дэвиса, олимпийским чемпионом Пекина-2008 в паре и серебряным призером Лондона-2012 в одиночном разряде.