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Челси добыл волевую победу над Кристал Пэлас

"Синие" сумели в концовке встречи вырвать важные три очка.
Сегодня, 19:27
Кристал Пэлас - Челси / Getty Images
Кристал Пэлас - Челси / Getty Images
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В субботу, 1 октября, в рамках 9 тура АПЛ Кристал Пэлас встречался с Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

На 7-й минуте форвард хозяев Эдуард отметился голом и уже через пару мгновений он также смог получить и желтую карточку.

Челси ответил на пропущенный мяч голом Обмеянга. Габонец забил свой дебютный гол за лондонцев на 38-й минуте.

Вырвать победу гости смогли под занавес встречи. Экс-футболист Кристал Пэлас Галлахер забил в ворота бывшей команды, тем самым принеся важные три очка своему клубу.

Кристал Пэлас - Челси 1:2

Голы: Эдуар, 7 - Обамеянг, 38, Галлахер, 90

Кристал Пелас: Гуайта – Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гуэхи, Митчелл – Олисе, Дукуре (Хьюз, 84), Эзе (Шлупп, 74) – Айю, Эдуар (Матета, 83), Заха

Челси: Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Силва, Чилвелл – Стерлинг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84) – Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75).

Предупреждение: Эдуар, Маунт – Силва, Ковачич

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Кристал Пэлас
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