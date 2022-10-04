Арсенал предложил своему полузащитнику новый контракт

Сака будет получать 200 тысяч фунтов в неделю.

Вингер Арсенала Букайо Сака получил от клуба новое предложение по продлению контракта. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Действующий контракт Сака с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2024 года, однако в случае продления соглашения с англичанин может получить зарплату в размере 200 тысяч евро в неделю.

Переговоры между двумя сторонами могут состояться в ближайшие две недели.

В текущем сезоне на счету Сака 1 гол и 4 ассиста в 8 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что основной полузащитник Арсенала перенесет операцию на воспаленном сухожилии.