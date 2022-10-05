Найцікавіші події жовтня: повернення Ломаченка, Золотий м'яч та чемпіонат світу з Dota 2

Протягом жовтня в світі спорту відбудеться дуже багато цікавих подій - і це не тільки матчі, турніри чи поєдинки. ISPORT розповідає про те, на що варто буде звернути увагу в цьому місяці.

Футбол

Єврокубки

Половина всіх матчів групових етапів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій пройде саме в жовтні.

Скоріше за все, вже кінці цього місяця ми дізнаємося імена багатьох команд, які гарантують собі путівки в плей-офф вже перед останнім туром.

4-й тур єврокубків відбудеться з 11 по 12 жовтня, а 5-й – з 25 по 27 жовтня.

Вручення золотого м'яча

Вже 17 жовтня світ дізнається ім'я нового володаря Золотого м'яча – призу найкращому гравцю минулого сезону. Якщо ним стане не Карім Бензема – це буде дуже-дуже дивне рішення. Погоджуєтесь?

Источник: Getty Images

Динамо – Шахтар

Перше "класичне" цього сезону між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться вже 15 жовтня. Дивлячись на турнірну таблицю, більше перемога тут потрібна киянам, які провалили початок сезону, але як воно буде на ділі – побачимо зовсім скоро.

Баскетбол

Старт Євроліги

6 жовтня розпочався новий сезон баскетбольної Євроліги - головне дійство для поціновувачів європейського баскетболу. Цього сезону в турнірі не будуть брати участь команди з країни-агресора!

Старт НБА

Підготовка до нового сезону в Національній баскетбольній лізі йде повним ходом. Вже проводяться передсезонні матчі, а регулярний чемпіонат стартує вже 19 жовтня.

Саме тоді, в ночі о 2:30 за Києвом, відбудеться матч-відкриття, в якому зустрінуться Бостон та Філадельфія. О 5:00 тієї ж ночі зіграють Голден Стейт та Лейкерс.

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Бокс

Повернення Уайлдера

Американський боксер повертається до рингу через рік після поразки в трилогії з Тайсоном Ф’юрі. Британець став першим, хто зумів перемогти американця (зробив це двічі). Тому зараз Вайлдеру потрібен бій, в якому він зможе проявити себе та набрати кондиції. Його опонентом стане досвідчений фін Роберт Хеленіус, якому 38 років. Буде дуже цікаво, як Вайлдер зможе нагадати світові про себе.

Источник: Getty Images

Бій Ломаченка

Український боксер навесні повинен був боксувати за звання абсолютного чемпіону легкої ваги, але він вступив на захист країни, на яку напала Російська Федерація. Ломаченко тривалий час був у територіальній обороні, але все-таки вирішив повернутися на ринг. Його опонентом стане непереможний Джемейн Ортіс. Американець спробує стати на заваді Василю, який не розлучається з думками про чемпіонство.

Источник: Getty Images

Поєдинок за Абсолютне чемпіонство

Дуже цікаво, коли на кону стоїть звання абсолютного чемпіону, а саме така подія буде в жовтні – Девін Хейні проведе реванш з Джорджом Камбососом. Боксери вдруге поспіль посперечаються за титули. Експерти Vbet в цьому бою віддають перевагу американцеві, поставити на цей поєдинок можна тут.

Источник: Getty Images

Єдиноборства

UFC 280

У єдиноборствах буде два титульні поєдинки, а саме: Чарльз Олівейра вийде в октагон з Ісламом Махачевим, які будуть боротись за вакантний титул чемпіона UFC у легкій вазі. Перед цим же Алджамейн Стерлінг спробує захистити титул в поєдинку з Ті-Джей Діллашоу

Формула-1

Ферстапен оформить чемпіонство?

В минулому році молодий гонщик Макс Ферстаппен в шаленій боротьбі виборов для себе перше чемпіонське звання. Тоді він виграв титул на останньому колі останньої гонки, а ось тепер може зробити це за декілька гран-прі до кінця сезону.

В жовтні відбудуться ще три Гран-прі - Японія (9.10), США (23.20) та Мексика (30.10). На якому з них нідерландець оформить титул?

Кіберспорт

The International 2022

Безсумнівно одною з найголовніших подій в усьому кіберспорті є турнір з Dota 2 - The International. Цього року він пройде в Сінгапурі з 15 по 30 жовтня.

На турнірі точно зіграють три українці - Mira, Yatoro та Yuragi. Ще четверо мають шанси пройти на TI в разі перемоги на турнірі "останнього шансу".