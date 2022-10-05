Нуньес: Не понимаю ничего из того, что Клопп говорит

Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес заявил, что не понимает, что ему говорит главный тренер клуба Юрген Клопп.

"Честно говоря, я не понимаю ничего из того, что он говорит. Я спрашиваю у одноклубников, о чем он говорит.

Думаю, он очень четко доносит свои идеи, он просит нас делать все просто, не бояться играть, быть уверенными. Он хочет, чтобы мы всегда прессинговали после потери, всегда просит об этом.

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Иногда я чувствую себя немного нерешительно, неуверенно, но с тренировками и матчами уверенность будет расти. Тренер всегда вселяет в меня уверенность", – сказал Нуньес в интервью El Pais.

В текущем сезоне на счету 23-летнего уругвайца 1 гол и 1 ассист в 4 матчах АПЛ.