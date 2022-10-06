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Севилья определилась с новым главным тренером

В стан "рохибланкос" вернулся бывший наставник команды.
Сегодня, 17:44
Сампаоли во второй раз возглавил Севилью / twitter.com/sevillafc
Сампаоли во второй раз возглавил Севилью / twitter.com/sevillafc
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Севилья объявила о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 62-летний специалист заключил с "рохибланкос" контракт до 2024 года.

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Во главе команды аргентинский тренер сменил Хулена Лопетеги, который накануне был отправлен в отставку после поражения 1:4 от дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов.

Ранее Сампаоли уже работал с Севильей в сезоне-2016/17, после чего ушел из команды, чтобы возглавить сборную Аргентины. Последним местом работы аргентинского специалиста был французский Марсель, который он покинул этим летом из-за конфликта с руководством клуба.

Напомним, что Севилья в семи матчах чемпионата Испании набрала всего пять очков и сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Чемпионат Испании Ла Лига Хорхе Сампаоли Хулен Лопетеги
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