Севилья определилась с новым главным тренером
Севилья объявила о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера команды.
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 62-летний специалист заключил с "рохибланкос" контракт до 2024 года.
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Во главе команды аргентинский тренер сменил Хулена Лопетеги, который накануне был отправлен в отставку после поражения 1:4 от дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов.
🖊️ 🤝— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 6, 2022
¡Bienvenido, Jorge! 🇦🇷 pic.twitter.com/VWV7585HTY
Ранее Сампаоли уже работал с Севильей в сезоне-2016/17, после чего ушел из команды, чтобы возглавить сборную Аргентины. Последним местом работы аргентинского специалиста был французский Марсель, который он покинул этим летом из-за конфликта с руководством клуба.
Напомним, что Севилья в семи матчах чемпионата Испании набрала всего пять очков и сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.