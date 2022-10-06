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Севилья - Боруссия Д 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:28
Севилья - Боруссия Дортмунд: Видео голов / Getty Images
Севилья - Боруссия Дортмунд: Видео голов / Getty Images
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья на своем поле разгромно уступила дортмундской Боруссии (1:4).

Немецкий коллектив в первом тайме оформил комфортное преимущество, забив трижды. Авторами голов стали: Геррейро, Беллингем и Адееми.

После перерыва Севилья сумела сократить отставание благодаря голу Эн Несири, однако точку в матче поставил Брандт, забив четвертый.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Боруссия Дортмунд:

Севилья - Боруссия Д 1:4

Голы: Эн Несири, 51 – Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адееми, 43, Брандт, 75

Севилья: Буну - Навас (Монтьель, 46), Кармона, Салас, Теллес - Хордан (Дольберг, 77), Гудель, Ракитич (Делейни, 62) - Иско (Гомес, 62), Сусо (Ламела, 46), Эн Несири.

Боруссия Д: Майер - Геррейро (Роте, 80), Шлоттербек, Зюле, Менье - Озкан (Пападопулос, 86), Джан, Беллингем, Брандт (Азар, 86), Адееми (Мален, 65) - Мукоко (Модест, 81).

Предупреждения: Гудель, Эн Несири, Ламела, Озкан, Салас

Источник: MEGOGO

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