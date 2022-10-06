Севилья - Боруссия Д 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья на своем поле разгромно уступила дортмундской Боруссии (1:4).
Немецкий коллектив в первом тайме оформил комфортное преимущество, забив трижды. Авторами голов стали: Геррейро, Беллингем и Адееми.
После перерыва Севилья сумела сократить отставание благодаря голу Эн Несири, однако точку в матче поставил Брандт, забив четвертый.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Боруссия Дортмунд:
Севилья - Боруссия Д 1:4
Голы: Эн Несири, 51 – Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адееми, 43, Брандт, 75
Севилья: Буну - Навас (Монтьель, 46), Кармона, Салас, Теллес - Хордан (Дольберг, 77), Гудель, Ракитич (Делейни, 62) - Иско (Гомес, 62), Сусо (Ламела, 46), Эн Несири.
Боруссия Д: Майер - Геррейро (Роте, 80), Шлоттербек, Зюле, Менье - Озкан (Пападопулос, 86), Джан, Беллингем, Брандт (Азар, 86), Адееми (Мален, 65) - Мукоко (Модест, 81).
Предупреждения: Гудель, Эн Несири, Ламела, Озкан, Салас
Источник: MEGOGO