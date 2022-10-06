Севилья объявила об отставке Лопетеги
В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья на своем поле разгромно уступила Боруссии Дортмунд (1:4).
Буквально через несколько минут после финального свистка испанский клуб официально объявил об отставке главного тренера команды Хуана Лопетеги.
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56-летний специалист покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.
Отметим, что в турнирной таблице Лиги чемпионов Севилья идет на третьем месте, имея одно очков. В чемпионате Испании у команды одна победа за семь игр.
Напомним, Лопетеги тренировал Севилью с лета 2019 года. В прошлом сезоне Ла Лиги команда заняла четвертое место в турнирной таблице.
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