Севилья объявила об отставке Лопетеги

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья на своем поле разгромно уступила Боруссии Дортмунд (1:4).

Буквально через несколько минут после финального свистка испанский клуб официально объявил об отставке главного тренера команды Хуана Лопетеги.

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56-летний специалист покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Отметим, что в турнирной таблице Лиги чемпионов Севилья идет на третьем месте, имея одно очков. В чемпионате Испании у команды одна победа за семь игр.

Напомним, Лопетеги тренировал Севилью с лета 2019 года. В прошлом сезоне Ла Лиги команда заняла четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что руководство Атлетико определилось с судьбой Симеоне.