iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Севилья объявила об отставке Лопетеги

Специалист провалился на старте сезона.
Сегодня, 08:55
Хуан Лопетеги / Getty Images
Хуан Лопетеги / Getty Images
0 0 0

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья на своем поле разгромно уступила Боруссии Дортмунд (1:4).

Буквально через несколько минут после финального свистка испанский клуб официально объявил об отставке главного тренера команды Хуана Лопетеги.

Читай также: Севилья - Боруссия Д 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

56-летний специалист покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. 

Отметим, что в турнирной таблице Лиги чемпионов Севилья идет на третьем месте, имея одно очков. В чемпионате Испании у команды одна победа за семь игр.

Напомним, Лопетеги тренировал Севилью с лета 2019 года. В прошлом сезоне Ла Лиги команда заняла четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что руководство Атлетико определилось с судьбой Симеоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол севилья хуан лопетеги
0 0 0

Статьи по теме

Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
Трубин - лидер по количеству сейвов в Лиге чемпионов Трубин - лидер по количеству сейвов в Лиге чемпионов
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Анчелотти: Это был опасный поединок, в котором нас Шахтер мог наказать Анчелотти: Это был опасный поединок, в котором нас Шахтер мог наказать
Помочь журналистам

Видео

Харден "сломал лодыжку сопернику" и невероятные no look ассисты - топ-10 момент дня в НБА
Харден "сломал лодыжку сопернику" и невероятные no look ассисты - топ-10 момент дня в НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

НБА11:43
Харден "сломал лодыжку сопернику" и невероятные no look ассисты - топ-10 момент дня в НБА
Лига Европы11:30
Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
Лига Чемпионов11:18
Трубин - лидер по количеству сейвов в Лиге чемпионов
Бокс10:55
Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров
Лига Чемпионов10:30
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:10
Анчелотти: Это был опасный поединок, в котором нас Шахтер мог наказать
Другие страны09:45
Дерзкий наряд: Жена Икарди шокировала зрителей телешоу своим образом
Лига конференций09:30
Продолжит ли Днепр-1 победное шествие в Лиге конференций?: анонс и прогноз на матч против представителя Лихтенштейна
Украина09:05
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа08:55
Севилья объявила об отставке Лопетеги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK