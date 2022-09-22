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Руководство Атлетико определилось с судьбой Симеоне

"Матрасники" уверены в светлом будущем команды при аргентинце.
Сегодня, 09:49
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images
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Атлетико выразило доверие главному тренеру Диего Симеоне, несмотря на неуверенный старт сезона. Об этом сообщает издание As.

У мадридского клуба два поражения и ничья в шести матчах этого розыгрыша Ла Лиги, забив десять голов и пропустила шесть. Сейчас "матрасники" уступают в восемь очков лидирующему Реалу и на три балла отстают от зоны Лиги чемпионов.

В свою очередь руководство мадридцев не сомневается в Диего Симеоне. Вопрос об отставке 52-летнего аргентнца с поста тренера не поднимается. У Симеоне остался прежний кредит доверия, как и на старте сезона.

Отметим, если данный сезон сложится для Атлетико неудачно, то клубу придется рассмотреть возможность назначения нового тренера.

Ранее сообщалось, что Атлетико нацелился на защитника Лестера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Диего Симеоне
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