Атлетико нацелился на защитника Лестера

Центральный защитник Лестера Чаглар Сеюнджю может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в подписании 26-летнего турецкого футболиста заинтересован мадридский Атлетико.

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Также на защитника Лестера претендуют другие клубы английской Премьер-лиги и представители итальянской Серии А.

Отметим, что, по данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

Сеюнджю выступает за Лестер с лета 2018 года. За это время турецкий защитник провел в составе английской команды 124 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Антуана Гризманна у Барселоны.