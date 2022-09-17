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Атлетико нацелился на защитника Лестера

Мадридский клуб планирует усилить линию обороны.
Сегодня, 14:49
Чаглар Сеюнджю / Getty Images
Чаглар Сеюнджю / Getty Images
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Центральный защитник Лестера Чаглар Сеюнджю может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в подписании 26-летнего турецкого футболиста заинтересован мадридский Атлетико.

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Также на защитника Лестера претендуют другие клубы английской Премьер-лиги и представители итальянской Серии А.

Отметим, что, по данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

Сеюнджю выступает за Лестер с лета 2018 года. За это время турецкий защитник провел в составе английской команды 124 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Антуана Гризманна у Барселоны.

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