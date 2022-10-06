Беседин и Кабаев - в старте на матч с Ренном
Динамо определилось с составом на матч Лиги Европы.
В рамках третьего тура Лиги Европы Динамо во Франции сыграет с Ренном.
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу определился с основой на этот поединок.
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Ренн: Манданда – Ассиньон, Родон, Теате, Меллинг – Бурежо, Угочукву, Ти, Террье – Майер, Гуири.
Запасные: Доган, Сален, Трюффер, Калимендо, Ву, Билосьян, Аблен, Г. Дуэ, Д. Дуе, Франсуаза.
Динамо Киев: Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Беседин, Кабаев.
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Овчаренко, Бурда, Перрис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тимчик, Сирота.