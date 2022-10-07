iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мерсон: Арсенал может выбить Ливерпуль из гонки за титул АПЛ

Результат предстоящего поединка может напрямую повлиять на титульную гонку.
Сегодня, 12:52
Бен Уайт и Фабио Виейра / Getty Images
Бен Уайт и Фабио Виейра / Getty Images
0 0 0

Центральным матчем десятого тура АПЛ станет встреча на Эмирейтс, где Арсенал сыграет с Ливерпулем.

Бывший игрок "канониров" Пол Мерсон, ныне работающий экспертом на Sky Sports выразил мнение, что победой в очной встрече команда Микеля Артеты может выбить мерсисайдцев из гонки в борьбе за чемпионский титул.

"Я всегда думал, что игра с Ливерпулем на этих выходных будет сложнее, чем игра с Тоттенхэмом", - цитирует Мерсона Sky Sports. "Сейчас это становится еще сложнее из-за того, как сейчас играют обе команды".

"Если Арсенал оторвется на 14 очков, это вычеркнет Ливерпуль из кандидатов на титул. Если Арсенал выиграет, то финиширует выше Ливерпуля. Если Ливерпуль проиграет еще три раза за весь сезон, Арсеналу придется проиграть треть своих игр, чтобы финишировать позади них".

Читай также: Арсенал предложил своему полузащитнику новый контракт

На данный момент лондонцы возглавляют таблицу английского чемпионата с 21 очков, в то время, как у команды Юргена Клоппа всего 10 очков после семи сыгранных туров.

Матч Арсенал - Ливерпуль состоится в воскресенье, 9 октября. Начало поединка - 18:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль АПЛ Арсенал Лондон
0 0 0

Статьи по теме

Челси провел переговоры с бывшим техническим директором РБ Лейпцига Челси провел переговоры с бывшим техническим директором РБ Лейпцига
Худшая команда АПЛ объявила о продлении контракта с главным тренером Худшая команда АПЛ объявила о продлении контракта с главным тренером
"Его интересуют титулы": Стивенсон не уверен, что вскоре будет драться с Ломаченко "Его интересуют титулы": Стивенсон не уверен, что вскоре будет драться с Ломаченко
Челси минимум на месяц потерял дорогостоящего новичка Челси минимум на месяц потерял дорогостоящего новичка
Помочь журналистам

Видео

"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем
"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Европа14:26
Челси провел переговоры с бывшим техническим директором РБ Лейпцига
Бокс14:05
"Его интересуют титулы": Стивенсон не уверен, что вскоре будет драться с Ломаченко
Европа13:52
Худшая команда АПЛ объявила о продлении контракта с главным тренером
Европа13:28
Челси минимум на месяц потерял дорогостоящего новичка
Европа13:23
Рибери планирует разорвать контракт с Салернитаной и завершить карьеру
Европа12:52
Мерсон: Арсенал может выбить Ливерпуль из гонки за титул АПЛ
Лига Европы12:42
Тренер Ренна: Победа над Динамо заслуженная, несмотря на то что она была добыта только в конце матча
Формула 112:25
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Лига Европы12:10
"Боль во время родов не сравнится с болью от просмотра игры Динамо": реакция Сети на поражение киевлян в Лиге Европы
Киберспорт12:09
Европейский RMR-турнир. Группа В: ENCE и BIG поспорят за выход на Major
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK