Мерсон: Арсенал может выбить Ливерпуль из гонки за титул АПЛ

Центральным матчем десятого тура АПЛ станет встреча на Эмирейтс, где Арсенал сыграет с Ливерпулем.

Бывший игрок "канониров" Пол Мерсон, ныне работающий экспертом на Sky Sports выразил мнение, что победой в очной встрече команда Микеля Артеты может выбить мерсисайдцев из гонки в борьбе за чемпионский титул.

"Я всегда думал, что игра с Ливерпулем на этих выходных будет сложнее, чем игра с Тоттенхэмом", - цитирует Мерсона Sky Sports. "Сейчас это становится еще сложнее из-за того, как сейчас играют обе команды".

"Если Арсенал оторвется на 14 очков, это вычеркнет Ливерпуль из кандидатов на титул. Если Арсенал выиграет, то финиширует выше Ливерпуля. Если Ливерпуль проиграет еще три раза за весь сезон, Арсеналу придется проиграть треть своих игр, чтобы финишировать позади них".

Читай также: Арсенал предложил своему полузащитнику новый контракт

На данный момент лондонцы возглавляют таблицу английского чемпионата с 21 очков, в то время, как у команды Юргена Клоппа всего 10 очков после семи сыгранных туров.

Матч Арсенал - Ливерпуль состоится в воскресенье, 9 октября. Начало поединка - 18:30 по киевскому времени.