Челси провел переговоры с бывшим техническим директором РБ Лейпцига

После того, как летом команду покинули пПетр Чех и Марина Грановская, Челси остался без руководящих лиц - их место временно занял владелец клуба Тодд Боэли.

Изначально лондонцы планировали заполучить спортивного директора РБ Зальцбурга Кристофера Фройнда. Однако сделка, которая считалась практически завершенной, сорвалась в последний момент.

Теперь "синие" переключили свой интерес на другого специалиста. Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб провел переговоры с бывшим техническим директором РБ Лейпцига Кристофером Вивеллем.

Он является одним из кандидатов на должность директора. На данный момент он остается без работы после того, как он покинул немецкий клуб. В Лейпциге 35-летний немец проработал два года, до этого проведя пять лет в Зальцбурге.

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Также сообщается, что Челси, потерпев неудачу с Фройндом, хочет вести подобные переговоры с меньшей оглаской.