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Челси минимум на месяц потерял дорогостоящего новичка

Уэсли Фофана угодил в лазарет лондонского клуба из-за травмы колена.
Сегодня, 13:28
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images
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Тренерский штаб Челси в ближайшие недели не сможет рассчитывать на защитника Уэсли Фофана, который летом перешел в лондонский клуб из Лестера.

21-летний футболист получил травму колена в недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов с Миланом (3:0) и был заменен на 38-й минуте. На тот момент "синие" вели со счетом 1:0 благодаря его результативному удару.

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На восстановление французскому защитнику потребуется от четырех до шести недель, сообщает Sky Sports.

Напомним, что Фофана во время летнего трансферного окна перебрался из Лестера в Челси, подписав с лондонцами контракт на семь лет. "Синие" заплатили за переход игрока 70 миллионов фунтов без учета бонусов.

В текущем сезоне Фофана успел провести за Челси во всех турнирах четыре матча, отличившись одним забитым мячом.

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