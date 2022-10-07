Челси минимум на месяц потерял дорогостоящего новичка

Тренерский штаб Челси в ближайшие недели не сможет рассчитывать на защитника Уэсли Фофана, который летом перешел в лондонский клуб из Лестера.

21-летний футболист получил травму колена в недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов с Миланом (3:0) и был заменен на 38-й минуте. На тот момент "синие" вели со счетом 1:0 благодаря его результативному удару.

Читай также: Челси разгромил Милан, реабилитировавшись за предыдущие неудачи

На восстановление французскому защитнику потребуется от четырех до шести недель, сообщает Sky Sports.

Напомним, что Фофана во время летнего трансферного окна перебрался из Лестера в Челси, подписав с лондонцами контракт на семь лет. "Синие" заплатили за переход игрока 70 миллионов фунтов без учета бонусов.

В текущем сезоне Фофана успел провести за Челси во всех турнирах четыре матча, отличившись одним забитым мячом.