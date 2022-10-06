Челси разгромил Милан, реабилитировавшись за предыдущие неудачи

В среду, 5 октября в Лондоне на Стэмфорд Бридж состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Челси одержал убедительную победу над Миланом со счетом 3:0.

В первом тайме хозяева поля вышли вперед после того, как Уэсли Фофана отметился первым голом с момента своего перехода из Лестера.

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После перерыва "синие" в течение шести минут отгрузили "россонери" еще два гола: постарались Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

На экваторе группового раунда оба коллектива имеют по четыре очка, в то время как Зальцбург возглавляет таблицу с пятью баллами после тяжелой победы над Динамо Загребом.

Челси - Милан 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62.

Челси: Кепа - Фофана, Силва, Кулибали - Джеймс, Лофтус-Чик, Ковачич, Чилуэлл - Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

Милан: Татарушану - Дест, Калулу, Томори, Балло Туре - Беннасер, Тонали, Крунич, де Кетеларе, Леау - Жиру.

Предупреждения: Ковачич, Силва - Крунич, Балло Туре, Томори.