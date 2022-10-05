Зальцбург с минимальным счетом одолел Динамо Загреб

Хорваты могли вырвать ничью на последних минутах, но их гол был отменен из-за офсайда.

В среду, 5 октября, на Ред Булл Арене состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Зальцбург обыграл Динамо Загреб со счетом 1:0.

Единственный гол встречи был забит в середине второго тайма. Хозяева поля получили право на 11-метровый, который успешно был реализован Ноа Окафором.

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Уже в добавленное арбитром время Йосип Дрмич, казалось, вырвал для своей команды ничейный результат, но его взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Зальцбург - Динамо Загреб 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен.).

Зальцбург: Кон - Дедич, Соле, Павлович, Ульмер (Вобер, 79) - Зайвальд, Капальдо, Чергорд, Сучич (Гурна-Дуат, 90+2) - Шешко, Окафор (Адаму, 79).

Динамо Загреб: Ливакович - Мохаррами (Бочкай, 80), Перич, Шутало, Теофиль-Катрин (Дрмич, 76), Любичич - Адеми, Иванушец (Батурина, 87), Мишич - Оршич (Шпикич, 80), Петкович.

Предупреждения: Петкович, Мозаррами, Адеми.