Лунин попал в основу: Реал и Шахтер назвали свои стартовые составы

Команды сойдутся в очном противостоянии в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы Реала и Шахтера на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Реал: Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема

Запасные: Лопес, Канисарес, Вальехо, Одриосола, Начо, Рюдигер, Диас, Модрич, Асенсио, Камавинга, Азар, Васкес

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Швед, Судаков, Зубков

Запасные: Пятов, Шевченко, Кривцов, Козик, Тейлор, Джурасек, Крыськив, Петряк, Топалов, Очеретько, Траоре, Сикан

Напомним, матч пройдет на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Шахтер.