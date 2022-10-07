Алаба назвал своего фаворита на Золотой мяч
Австриец отметил успех в прошлом сезоне своего одноклубника.
Защитник Реала Давид Алаба назвал своего фаворита Золотого мяча.
"Карим Бензема. Здесь даже нет сомнений. То, что он сделал в последнем сезоне, невероятно.
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Я действительно благодарен за то, что смог испытать это, быть частью этого и видеть, как он работает каждый день", – сказал Алаба в интервью Real Total.
В текущем сезоне на счету Бензема 3 гола и 1 ассистент в 5 матчах Ла Лиги.