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Футбол

Перес выиграл суд у испанской газеты, которая опубликовала личные аудиозаписи

Функционер получил символическую сумму по итогам разбирательства.
Сегодня, 08:24
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images
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Президент Реала Флорентино Перес выиграл суд против испанской газеты El Confidencial. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Vozpopuli.

По информации источника, функционер добился справедливости в деле, в котором журналист издания Хосе Антонио Абеллан опубликовал его личные аудиозаписи, на которых он критикует бывших футболистов и тренеров мадридской команды, в том числе Икера Касильяса, Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

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Перес в результате судебного дела получит один евро. Флорентино сам указал такую ​​символическую сумму при иске, ведь хотел доказать, что рассмотрение дела нужно исключительно для доказывания правоты, а не для денег.

Ранее сообщалось, что Реал попытается подписать Холанда в 2024 году.

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