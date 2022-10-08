Перес выиграл суд у испанской газеты, которая опубликовала личные аудиозаписи
Президент Реала Флорентино Перес выиграл суд против испанской газеты El Confidencial. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Vozpopuli.
По информации источника, функционер добился справедливости в деле, в котором журналист издания Хосе Антонио Абеллан опубликовал его личные аудиозаписи, на которых он критикует бывших футболистов и тренеров мадридской команды, в том числе Икера Касильяса, Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.
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Перес в результате судебного дела получит один евро. Флорентино сам указал такую символическую сумму при иске, ведь хотел доказать, что рассмотрение дела нужно исключительно для доказывания правоты, а не для денег.
Ранее сообщалось, что Реал попытается подписать Холанда в 2024 году.