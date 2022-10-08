Клопп выделил прогресс Зинченко в Арсенале

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнениями о прогрессе Арсенала в текущем сезоне.

По словам специалиста, Микель Артета проделал огромную работу в лондонском клубе.

"При всем уважении, вау. Очень хорошая работа. Иногда тебе не хотят давать время, когда оно нужно, может, ты его и не заслуживаешь, ведь им нужно хорошо воспользоваться – очевидно, что Артете это удалось.

В их составе было много талантов. Я был очень рад за Мартинелли - он стал таким игроком, как я ожидал. Мартин Эдегор – я общался с ним, когда ему было 15 и весь мир хотел его, тогда он выбрал Реал. Помню, как мы сидели за столом с ним и его отцом, будто это было вчера, все были очень взволнованы. Потом было несколько трудных лет, что нормально, когда ты настолько в центре внимания. Но он стал таким игроком, каким все от него ждали".

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"Сака играет невероятно с первого дня. И Габриэль Жезус, если кто-то и знал, как хорошо он может играть не в футболке Манчестер Сити на позиции 9-го номера, то это был Микель, ведь он работал с ним. То же с Зинченко, видел замечательные вещи. Вернул Джаку в нужное русло. Томас Парти, все знали, какой он хороший игрок, когда он был в Атлетико. Оборона сейчас действительно хорошо построена, они нашли способ, как хотят защищаться. Это молодая, очень увлекательная команда, которая хорошо справляется, они занимают свою позицию вполне заслуженно", - отметил Клопп.

Напомним, матч Ливерпуль - Арсенал состоится в воскресенье, 9 октября. Начало встречи в 18.30 по Киеву.