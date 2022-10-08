Пайе - первый игрок в истории Лиги 1 со 100 голами и 100 ассистами

На Велодроме состоялся матч десятого тура французской Лиги 1, в котором Марсель уступил аутсайдеру лиги Аяччо со счетом 1:2.

Единственный гол провансальцев забил ветеран команды Димитри Пайе. И это взятие ворот стало историческим на уровне всего чемпионата.

Как сообщает Goal, благодаря данному взятию ворот Пайе стал первым игроком в истории Лиги 1, который записал на свой счет 100 голов и 100 ассистов в рамках чемпионата.

35-летний француз проводит свой восьмой сезон в свой второй заход в Марсель. Ранее на родине он выступал за такие коллективы, как Нант, Сент-Этьен и Лилль. С 2013 по 2015 года играл за Марсель, прежде чем отправится в английский Вест Хэм.