Реал с Луниным в сухую переиграл Хетафе

Украинец провел матч на ноль в футболке "сливочных".

В рамках восьмого тура Ла Лиги Реал на чужом поле встретился с Хетафе.

"Сливочные" добыли минимальную победу со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Эдера Милитао еще в самом начале матча.

Весь матч отыграл украинский вратарь Андрей Лунин, сыграв на ноль впервые в чемпионате Испании за Реал.

Хетафе - Реал 0:1

Гол: Милитао, 4.