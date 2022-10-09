Реал с Луниным в сухую переиграл Хетафе
Украинец провел матч на ноль в футболке "сливочных".
Сегодня, 00:05
В рамках восьмого тура Ла Лиги Реал на чужом поле встретился с Хетафе.
"Сливочные" добыли минимальную победу со счетом 0:1.
Единственный гол на счету Эдера Милитао еще в самом начале матча.
Весь матч отыграл украинский вратарь Андрей Лунин, сыграв на ноль впервые в чемпионате Испании за Реал.
Хетафе - Реал 0:1
Гол: Милитао, 4.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин
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