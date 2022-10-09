Лапорта: Рычаги показали нам, что Барселона жива

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о текущем положением дел клуба.

"В этом сезоне мы изменили негативную тенденцию, нам удалось стабилизировать денежный поток в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Мы сократили отрицательный капитал и получим 98 миллионов евро прибыли. Также у нас более миллиарда доходов. Финансовые учреждения снова доверяют клубу.

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Рычаги показали нам, что Барселона жива. И что у нас есть огромные возможности для получения дохода без потери независимости в нашей модели владения", – сказал Лапорта в интервью Diario Sport.

Напомним, после 7 туров Барселона занимает второе место в Ла Лиге, набрав 19 баллов.