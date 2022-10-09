Экс-футболист Тоттенхэма похвастался совместным фото с голливудской кинозвездой

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо поделился снимком со звездой Томом Крузом.

Дефо загрузил фотографию, на которой известный актер обнимает его, в свой аккаунт в Instagram. "Какой милый скромный парень… очень приятно познакомиться с Томом Крузом", - прокомментировал встречу экс-футболист.

Отметим, Дефо был с семьей и друзьями на праздновании дня рождения, когда бывшей звезде Тоттенхэма исполнилось 40 лет.

Напомним, англичанин в соцсетях опубликовал пост, в котором сообщил о завершении карьеры в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дефо и Яя Туре присоединились к Тоттенхэму в качестве тренеров академии.