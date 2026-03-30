Бывший форвард сборной Англии возглавил первый клуб в карьере

Джермейн Дефо возглавил Уокинг.
Сегодня, 00:22       Автор: Андрей Безуглый
Джермейн Дефо / Getty Images

Уокинг объявил о назначении Джермейна Дефо новым главным тренером.

"Кардиналы" представляют пятый дивизион Англии, в котором занимают 11-е место после 39-ти туров.

Для Дефо это будет первый полноценный тренерский опыт. Ранее он тренировал молодежку Тоттенхэма и входил в тренерский штаб Джеррарда в Рейнджерс.

Джермейн Дефо завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Провел также 57 матчей за сборную Англии, отличившись 20 голами.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм надеется переубедить де Дзерби.

Статьи по теме

Экс-футболист Тоттенхэма похвастался совместным фото с голливудской кинозвездой Экс-футболист Тоттенхэма похвастался совместным фото с голливудской кинозвездой
Дефо и Яя Туре присоединились к Тоттенхэму в качестве тренеров академии Дефо и Яя Туре присоединились к Тоттенхэму в качестве тренеров академии
Экс-футболист сборной Англии объявил о завершении карьеры Экс-футболист сборной Англии объявил о завершении карьеры
Джермейн Дефо нашел себя в Tinder Джермейн Дефо нашел себя в Tinder

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа00:22
Бывший форвард сборной Англии возглавил первый клуб в карьере
29 марта, 23:33
Европа23:33
Тоттенхэм хочет избежать варианта с временным тренером
Легкая атлетика22:45
Онофрийчук выиграла золото на первом же этапе сезона
Формула 122:02
Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года
Европа20:59
Лидер Наполи определился со своим будущим
Формула 120:10
Ферстаппен снова задумался о завершении карьеры в Формуле-1
Теннис19:25
Калинина уступила в финале турнира в Дубровнике
Бокс18:58
WBO рекомендовал нового претендента на чемпионский пояс
Киберспорт18:25
NaVi заменили ветерана выпускником собственной академии
Европа17:48
Тоттенхэм отправил в отставку Тудора
