Бывший форвард сборной Англии возглавил первый клуб в карьере

Уокинг объявил о назначении Джермейна Дефо новым главным тренером.

"Кардиналы" представляют пятый дивизион Англии, в котором занимают 11-е место после 39-ти туров.

Для Дефо это будет первый полноценный тренерский опыт. Ранее он тренировал молодежку Тоттенхэма и входил в тренерский штаб Джеррарда в Рейнджерс.

Джермейн Дефо завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Провел также 57 матчей за сборную Англии, отличившись 20 голами.

