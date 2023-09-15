Бавария презентовала особенную форму в честь Октоберфеста

Бавария в соцсетях представила специальную форму в честь Октоберфеста.

Новая экипировка выполнена в бледно-зеленых цветах и украшена рисунком горного цветка. Вместе логотипа на майку нанесена ретро-эмблем клуба.

Напомним, Бавария каждый год в сентябре презентует особую форму, посвященную Октоберфесту, который проводится в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в приглашении на пост тренера легенду Реала.

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