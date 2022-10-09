Арсенал без Зинченко одержал победу над Ливерпулем и вернул себе лидерство в АПЛ

Мерсисайдцы дважды отыгрывались по ходу матча, но в итоге успех праздновали лондонцы.

В воскресенье, 9 октября, лондонский Арсенал в центральном матче десятого тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Ливерпуль.

Подопечные Микеля Артеты сумели превзойти своих оппонентов в результативной перестрелке, одержав яркую победу со счетом 3:2.

"Канониры" открыли счет уже в дебюте встречи благодаря точному удару Габриэля Мартинелли. Ливерпуль отыгрался на 34-й минуте усилиями Дарвина Нуньеса, но в компенсированное к первому тайму время лондонцы снова вышли вперед после результативных действий Букайо Сака, которому ассистировал Мартинелли.

После перерыва мерсисайдцы во второй раз выровняли положение стараниями Роберто Фирмино, но последнее слово было за Сака, который оформил дубль, реализовав пенальти на 76-й минуте поединка.

Сака оформил дубль / Источник: Getty Images

Украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку Арсенала на этот матч, хотя ранее в лондонском клубе о его травме не сообщали.

После этой победы Арсенал с 24 очками вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Манчестер Сити на один балл. Ливерпуль, имея в своем активе десять пунктов, занимает десятую позицию.

Арсенал - Ливерпуль 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) - Нуньес, 34, Фирмино, 53

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу - Парти, Джака - Сака (Виейра, 90+4), Эдегор (Тирни, 82), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 90+1)

Ливерпуль: Алиссон - Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате, 69), Александер-Арнольд (Гомес, 46) - Диас (Фирмино, 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 69) - Нуньес, Жота (Эллиотт, 81)

Предупреждения: Эдегор, 45+4 - Диас, 6, Гомес, 71.