iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал без Зинченко одержал победу над Ливерпулем и вернул себе лидерство в АПЛ

Мерсисайдцы дважды отыгрывались по ходу матча, но в итоге успех праздновали лондонцы.
Сегодня, 20:51
Арсенал победил Ливерпуль / Getty Images
Арсенал победил Ливерпуль / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 9 октября, лондонский Арсенал в центральном матче десятого тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Ливерпуль.

Подопечные Микеля Артеты сумели превзойти своих оппонентов в результативной перестрелке, одержав яркую победу со счетом 3:2.

"Канониры" открыли счет уже в дебюте встречи благодаря точному удару Габриэля Мартинелли. Ливерпуль отыгрался на 34-й минуте усилиями Дарвина Нуньеса, но в компенсированное к первому тайму время лондонцы снова вышли вперед после результативных действий Букайо Сака, которому ассистировал Мартинелли.

После перерыва мерсисайдцы во второй раз выровняли положение стараниями Роберто Фирмино, но последнее слово было за Сака, который оформил дубль, реализовав пенальти на 76-й минуте поединка.

Сака оформил дубль
Сака оформил дубль / Источник: Getty Images

Украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку Арсенала на этот матч, хотя ранее в лондонском клубе о его травме не сообщали.

После этой победы Арсенал с 24 очками вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Манчестер Сити на один балл. Ливерпуль, имея в своем активе десять пунктов, занимает десятую позицию.

Арсенал - Ливерпуль 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) - Нуньес, 34, Фирмино, 53

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу - Парти, Джака - Сака (Виейра, 90+4), Эдегор (Тирни, 82), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 90+1)

Ливерпуль: Алиссон - Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате, 69), Александер-Арнольд (Гомес, 46) - Диас (Фирмино, 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 69) - Нуньес, Жота (Эллиотт, 81)

Предупреждения: Эдегор, 45+4 - Диас, 6, Гомес, 71.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига
0 0 0

Статьи по теме

Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед
Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года
Холанд снова забил, Манчестер Сити снова разгромно победил Холанд снова забил, Манчестер Сити снова разгромно победил
Де Брюйне стал лучшим ассистентом Манчестер Сити за все время выступлений клуба в АПЛ Де Брюйне стал лучшим ассистентом Манчестер Сити за все время выступлений клуба в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Бокс21:36
Фьюри: Я действительно хочу уйти из спорта, но "Цыганский король" без бокса - одинокий, ужасный, грустный человек
Украина21:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина21:00
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа20:51
Арсенал без Зинченко одержал победу над Ливерпулем и вернул себе лидерство в АПЛ
Украина20:37
Дубль Буяльского принес Динамо разгромную победу над Рухом
Европа20:27
Ренн перед вторым матчем с Динамо разгромил Нант
Европа20:24
Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед
Формула 119:53
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 119:51
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 119:45
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK