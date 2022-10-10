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Лион объявил об увольнении Боша и назначении Блана новым главным тренером

Француз возвращается в Европу после двух лет, проведенных в Катаре.
Сегодня, 01:02
Лоран Блан / Getty Images
Лоран Блан / Getty Images
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Главный тренер Лион Петер Бош отправлен в отставку за невыразительные результаты. Соответствующее заявление французский клуб опубликовал на своем официальном сайте.

58-летний нидерландец проработал во Франции чуть больше года - 29 мая 2021 года он сменил на посту рулевого "ткачей" Руди Гарсию. В прошлом сезоне команда заняла только восьмое место.

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На его место из Катара был призван Лоран Блан. 56-летний француз с 2020 по 2022 года проработал тренером Эр-Райяна.

Последним европейским клубом, в котором работал Блан, был ПСЖ. За три года в столице Франции он стал трехкратным победителем Лиги 1, три раза становился обладателем кубка французской лиги и Суперкубка Франции, еще два раза он выигрывал национальный кубок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лион Лоран Блан Лига 1 Петер Бош
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